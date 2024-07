Montenegro. "Internacionalização das empresas é uma locomotiva da nossa economia"

O primeiro-ministro defendeu esta quinta-feira que a internacionalização das empresas portuguesas é uma "locomotiva da economia" nacional, depois de ter feito apitar, literalmente, um comboio no Porto do Lobito, na província de Benguela.

Depois de uma manhã muito preenchida na província de Benguela, no âmbito da visita oficial de três dias a Angola que termina esta quinta-feira, Luís Montenegro falou aos jornalistas no terminal de minério do Porto do Lobito, uma das infraestruturas que integra o Corredor do Lobito, o projeto de desenvolvimento mais emblemático do país.

Aqui, ao lado das autoridades angolanas e de representantes do consórcio com a concessão do projeto por 30 anos - que inclui a portuguesa Mota-Engil -, num ato simbólico, Luís Montenegro fez soar três sonoros apitos numa locomotiva na linha férrea e quis fazer um paralelismo com a economia portuguesa.

"Tive a ocasião de pôr a locomotiva a apitar e de poder comprovar que a internacionalização das nossas empresas é uma locomotiva da nossa economia. Nós queremos uma economia forte em Portugal, queremos uma economia com vocação exportadora", defendeu.

O primeiro-ministro considerou que esta sua visita "tem servido para ficar ainda mais consciente das muitas oportunidades" que podem ser partilhadas entre "os dois países, os dois povos, os dois Governos" no aprofundamento das relações bilaterais.

Dentro desse aprofundamento, Montenegro considerou que a vertente económica "é imprescindível" para levar "bem-estar à vida das pessoas, sejam os angolanos e os portugueses que vivem em Angola, sejam os portugueses e os angolanos que vivem em Portugal".