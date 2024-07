Deputados têm até 6 de setembro para entregar perguntas para António Costa

Os grupos parlamentares da Comissão de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento Zolgensma têm até ao dia 6 de setembro para entregar, no máximo, 10 perguntas a António Costa.

O ex-primeiro ministro, que decidiu responder por escrito à comissão, terá depois 10 dias para responder às perguntas colocadas, de acordo com o regimento.

A decisão foi tomada esta quinta-feira, durante reunião de mesa e coordenadores da CPI, na qual também foi decidida a data da audição à ex-ministra da Saúde, Marta Temido, que será ouvida a 27 de setembro.

Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito serão retomados a 13 de setembro, com a audição do ex-cônsul português em São Paulo e atual embaixador em Pequim, Paulo Jorge Nascimento, por videoconferência.

A audição ao pai das gémeas está marcada para o dia 10 de setembro, mas terá de ser remarcada porque a CPI continua sem conseguir contactá-lo.

A audição do ex-primeiro-ministro, proposta pelo Chega, foi aprovada em 21 de junho, com os votos favoráveis dos deputados do Chega, PSD, IL e CDS-PP, a abstenção de BE e PCP e os votos contra de PS, Livre e PAN.

Esta quinta-feira é ouvido no Parlamento Francisco André, ex-chefe de gabinete de António Costa. No início da sessão foi aprovado um pedido de documentação solicitado pela Iniciativa Liberal, para acesso a documentos relacionados com pedidos de marcação de consultas médicas recebidos na Presidência da República e dos pedidos feitos para a Presidência da República pelo filho de Marcelo Rebelo de Sousa.