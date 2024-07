Chega avança com “recomendação” ao Governo para baixar IRS já este ano

O Chega vai avançar com uma “recomendação” ao Governo para que a redução do IRS tenha efeitos já este ano, sabe a Renascença. A iniciativa deverá ser apresentada pelo líder do partido, André Ventura, durante uma conferência de imprensa marcada para o início da tarde desta sexta-feira.

André Ventura responde assim ao desafio deixado na quarta-feira pelo primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas em Angola. Quando confrontado com a promulgação da proposta do PS de redução do IRS, Luís Montenegro pediu ao Chega e aos socialistas uma clarificação.

"Uma coisa é nós decidirmos alguma coisa do ponto de vista fiscal, cuja consequência se repercute no próximo ano. Outra coisa é fazê-lo com repercussões imediatas. Eu gostava de saber se, em particular, o Partido Socialista e o Chega, que foram as forças políticas determinantes para a aprovação dessa diminuição, estão em condições de recomendar ao Governo que seja essa uma das consequências da aprovação e promulgação", disse o primeiro-ministro.

A tal “recomendação” ao Governo que o primeiro-ministro pediu surge agora pela mão de André Ventura, sendo que Montenegro não foi taxativo sobre se vai ou não avançar com a baixa do IRS já este ano, opção que no PSD já vem sendo aconselhada, por exemplo, por Duarte Pacheco, ex-deputado e antigo dirigente do partido.