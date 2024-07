Baixar IRS só em 2025? Em abril, ministro queria reduzir taxas "de imediato"

Pedro Nuno Santos disse que “só não haverá redução do IRS em 2024 se o Governo não quiser”, Montenegro desafiou a oposição a recomendar, o Chega já avançou com a “recomendação” e Marcelo diz “veremos”. Mas em abril, e perante a proposta do Governo para a redução das taxas sobre os escalões de IRS, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou que o desagravamento seria refletido “de imediato” nas tabelas de retenção na fonte.

No texto do projeto de lei do PS, promulgado esta terça-feira pelo Presidente da República, foi indicado que o mesmo só teria efeitos a partir de janeiro de 2025, de modo a evitar o uso da norma travão por parte do Governo.

Assim, cabe ao Governo decidir se as medidas de redução de IRS entram ou não em vigor antes deste prazo.

Em entrevista na RTP a 12 de abril, e falando sobre quando entraria em vigor a proposta do Governo para a redução das taxas de IRS, Miranda Sarmento indicou que a mesma seria aprovada em reunião de Conselho de Ministros e que seria refletida “de imediato” nas tabelas de retenção de fonte.

Um mês depois, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), o ministro apelou a que todos os partidos se entendessem, no máximo até setembro, sobre a descida de taxas do IRS.