🔴 Siga em direto a audição de Maria João Ruela

A comissão de inquérito ao caso das gémeas ouve esta tarde a assessora para os assuntos sociais e comunidades, Maria João Ruela, sobre o caso das gémeas e a intervenção que teve no processo. Confirma ter contatado o filho da República, Nuno Rebelo de Sousa, depois de ter recebido comunicação do pedido de ajuda para o caso das duas meninas luso-brasileiras.

Ruela diz ter contatado Nuno Rebelo de Sousa para perceber se as crianças viviam em Portugal ou fora do país. O filho do Presidente da República escreveu que viviam em São Paulo, mas que os pais teriam tudo preparado para viajar para Lisboa.