🔴 Maria João Ruela diz que filho do Presidente se queixou dela ao chefe da Casa Civil

A comissão de inquérito ao caso das gémeas ouve esta tarde a assessora para os assuntos sociais e comunidades, Maria João Ruela, sobre o caso das gémeas e a intervenção que teve no processo. A ex-jornalista diz que o filho da Presidente da República se queixou ao seu superior hierárquico, o chefe da Casa Civil, sob a sua alegada inação no caso das gémeas.

Maria João Ruela diz que contatou duas vezes com Nuno Rebelo de Sousa e que depois da segunda comunicação, o filho do Presidente da República deixou de contatar com ela e passou a escrever diretamente ao Chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo. "Lamentou ao meu chefe a minha inação porque os pais da criança ainda não tinham sido contatados", referiu.

A assessora da Casa Civil confirma ter contatado o filho da República, Nuno Rebelo de Sousa, depois de ter recebido comunicação do pedido de ajuda para o caso das duas meninas luso-brasileiras.

Ruela diz ter contatado Nuno Rebelo de Sousa para perceber se as crianças viviam em Portugal ou fora do país. O filho do Presidente da República escreveu que viviam em São Paulo, mas que os pais teriam tudo preparado para viajar para Lisboa. Referiu que nunca teve o contato pessoal de Nuno Rebelo de Sousa.

"Nunca tive nenhuma conversa, apenas falamos por email", referiu em resposta ao deputado do CDS, João Almeida.

Outra diligência que fez, foi a de perceber qual o tratamento que estes casos costumam ter, até porque nesse ano foi bastante mediático o caso da bebé Matilde.