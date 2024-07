Luís Montenegro garante apoio a PME que operam em Angola

O primeiro-ministro respondeu esta segunda-feira a apelos de apoio às pequenas e médias empresas (PME) portuguesas a operarem em Angola, dizendo que estes "já têm eco" no desenho das políticas e instrumentos de financiamento do Governo português.

Luís Montenegro falava no encerramento do Fórum de Negócios Angola-Portugal, dedicado ao tema do setor agroalimentar, no âmbito da visita oficial a Angola que termina na quinta-feira.

"Para além dos reflexos que o aumento da linha de crédito Portugal-Angola que ontem anunciei, em 500 milhões de euros, nós temos em Portugal, através da intervenção do Banco Português de Fomento, uma linha de apoio à internacionalização das nossas empresas com fundos europeus - InvestEU - que ascende a 3.600 milhões de euros, dos quais 2.500 milhões estão destinados precisamente às pequenas e médias empresas", frisou.