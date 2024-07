G20. Portugal defende criação da Aliança Global contra a Fome e Pobreza para apoiar os PALOP

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu esta quarta-feira que Portugal está empenhado na criação da Aliança Global contra Fome e Pobreza, proposta pelo Brasil no G20, e que pode apoiar os países africanos de língua portuguesa. O objetivo é "erradicarmos a fome e a pobreza", sublinhou Paulo Rangel, em declarações à imprensa, à margem da inauguração da exposição "A língua que se escreve sobre o mar -- Camões 500 anos", na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O chefe da diplomacia portuguesa, que chegou esta quarta-feira ao Rio de Janeiro para participar na reunião do G20 (formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e União Europeia) que discute uma aliança global contra a fome, disse que Portugal tem uma "cooperação em África, muito forte, não apenas com os países de expressão portuguesa, mas especialmente com esses". Portugal pode, através desta aliança, "levar alguns projetos, para aquelas zonas mais esquecidas, mais afetadas por conflitos, mais afetadas pelas alterações climáticas, no sentido de evitar que tantos cidadãos deste planeta estejam na situação de fome", frisou o ministro.

Paulo Rangel detalhou que Portugal, juntamente com o México, tem estado a preparar um documento informal, focado na pobreza infantil e juvenil, "para combater esse fenómeno da pobreza e da fome que se herda". "Vamos ter uma contribuição para o secretariado desta aliança global, o que significa que vamos estar profundamente envolvidos no trabalho" do que vai ser a Aliança Global Contra a Fome e Pobreza, que "terá um conjunto de objetivos e de políticas definidas a nível global e suscetíveis de serem executadas a nível de cada Estado", afirmou. O chefe da diplomacia portuguesa disse acreditar que no G20 este tema do combate à fome e pobreza é um tema "consensual e vai haver, de facto, uma boa resposta a este desafio do Brasil", que detém atualmente a presidência do grupo. "Vai conseguir pôr na ordem do dia, na ordem global, a ideia de que nós temos que acelerar todas as medidas necessárias para combater a fome e a pobreza", apostou, agradecendo ainda o convite brasileiro a Portugal e a Angola para participarem como membros observadores, projetando "imenso a CPLP". Erradicar de vez o flagelo da forme no mundo Mais de 700 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2023, um em cada 11 habitantes no mundo e um em cada cinco em África, de acordo com um relatório da ONU esta quarta-feira divulgado, na abertura da reunião do G20. "Estima-se que entre 713 e 757 milhões de pessoas, o que corresponde a 8,9% e 9,4% da população global, respetivamente, teriam enfrentado a fome em 2023. Considerando a faixa intermédia (733 milhões), seriam cerca de 152 milhões de pessoas a mais do que em 2019", segundo o relatório sobre o "Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (SOFI, em inglês) 2024", da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).