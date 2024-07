Dirigente do PS diz que coligação de esquerda em Lisboa é "desejável" para derrubar Moedas

Em entrevista à Renascença , a propósito do livro que lançou este ano " Portugal e Agora, 30 Ideias para Mudar o País” , Costa Matos fala ainda sobre a adaptação do PS ao papel de oposição e revela-se preocupado com as contas públicas com a quantidade de pacotes anunciados pelo governo da AD.

Miguel Costa Matos é líder da Juventude Socialista, também deputado do Partido Socialista. Lançou um livro antes das eleições legislativas de março. Chama-se “Portugal e Agora, 30 Ideias para Mudar o País”. Alguma delas já foi posta em prática pelo governo de Luís Montenegro?

Sim. Justamente na área da habitação, por exemplo, uma medida que eu tenho vindo a defender há 5 anos, e que, entretanto, outros partidos, como o PSD ou o LIVRE, vieram a aderir, como é o caso da garantia pública para a compra da primeira habitação. Há uma realidade que era preciso identificar, 90% do mercado habitacional era para compra e venda, e, portanto, essa foi uma ideia que, durante os 8 anos do governo do António Costa, não consegui convencê-lo a adotar. Com o Pedro Nuno Santos consegui, estava no programa eleitoral do Partido Socialista, e é bom ver que as minhas ideias, não são só minhas, seguramente, tiveram adesão no programa eleitoral do PS, e tiveram também adesão no programa de governo da AD e que estão a entrar na prática.

Acha que o resto das medidas para a habitação deste governo correspondem às suas ideias e às ideias do PS?

Este governo tentou fazer algumas coisas semelhantes ao governo do Partido Socialista, não revogou, por exemplo, o regime dos residentes, o fim do regime dos residentes tão habituais, não revogou o fim dos vistos gold e, portanto, manteve algumas das medidas que na altura tinham criticado como as piores de sempre. Por outro lado, em relação ao alojamento local, voltaram a abrir as comportas. Aquilo que nós tínhamos feito, que era uma coisa moderada, foi a caducidade das licenças, ou seja, a pessoa não pode ter um alojamento local para sempre como não pode ter qualquer outro negócio para sempre. Em segundo lugar, pagarem o mesmo nível de impostos que paga, por exemplo, o arrendamento habitacional, para o qual o alojamento local estava a pagar menos e era esquisito. Nisso, infelizmente, eles fizeram um recuo.

Acha atingível o valor que este governo manteve em relação ao anterior, de construir 26 mil casas até 2026?

Vamos ver, o PRR está com dificuldades de execução em toda a Europa, mas também em Portugal.Isso deve-se ao facto da nossa contratação pública ser muito exigente, muito burocrática, e também ao facto de não haver capacidade no mercado da construção civil. Temos um país que está constantemente no pára-arranca. No TGV, aeroporto, estradas e ferrovias, mas também é o caso da habitação, há um pára-arranca quando há uma mudança de governo, os concursos outros param. Uma das ideias, por exemplo, que eu preconizo justamente no livro, é que nós olhemos para o que outros países fazem em matéria orçamental e coloquemos algumas despesas como despesas não discricionárias, que não estão à mercê das mudanças dos estilos políticos. Nós olhamos para as nossas escolas, para os nossos centros de saúde e temos verdadeiras vergonhas que deviam ter sido corrigidas com mais tempo. Precisamos é ter um planeamento do que é o investimento público…

Dizer que há investimentos que vão para frente independentemente do governo que esteja no poder…

Se isso tivesse acontecido, nós poderíamos ter outra execução, de mais investimentos públicos para além da questão do PRR, incluindo a questão da habitação.

O PSD, quando estava na oposição, chumbou as propostas do governo do Partido Socialista para rever o Código de Contratos Públicos, para agilizar a contratação pública. E agora que tem a batata quente na mão querem rever o Código de Contratos Públicos, é natureza de estarem a governar, percebe-se que os problemas são mais demorados a resolver, são mais complexos de resolver do que se antecipava. Nós temos de ter a postura responsável no Partido Socialista de dizer sim, nós acabámos de estar no governo, sabemos que isto é difícil e, portanto, vamos ajudar-vos em nome do país para que possam cumprir os investimentos públicos, que também fomos nós a programar.