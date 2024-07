PS quer descida do IRS ainda este ano

O secretário-geral do PS avisa que a promulgação de diplomas do parlamento aprovados pela oposição “nada tem que ver” com as negociações do Orçamento do Estado para 2025, separando as duas questões. Pedro Nuno Santos quer que a descida do IRS entre em vigor ainda este ano.

“Tenho ouvido muitas análises, mas eu lamento. Aquilo que aconteceu foi a promulgação de diplomas aprovados pela Assembleia da República. Não estamos a falar de Orçamento do Estado e nós não fazemos leituras nas entrelinhas daquilo que é escrito pelo senhor Presidente da República”, respondeu o líder do PS aos jornalistas após ser conhecido que Marcelo Rebelo de Sousa deu luz verde a diplomas aprovados no parlamento contra a vontade de PSD/CDS-PP.

Segundo Pedro Nuno Santos, esses diplomas promulgados “deverão entrar em vigor e isso nada tem que ver com o Orçamento do Estado” para 2025.

“Para nós, a aprovação destes diplomas pelo parlamento, no quadro do trabalho e das competências conferidas pela Constituição, nada têm que ver com a negociação orçamental”, enfatizou.

De acordo com o líder do PS, quando se avança para a negociação do OE2025 “esta matéria está decidida” e portanto são questões que para os socialistas “estão separadas”.