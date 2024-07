PS consegue aprovar mais diplomas do que o Governo no Parlamento

A primeira sessão legislativa só termina em setembro do próximo ano, mas a Assembleia da República já fez um balanço dos primeiros quatro meses de trabalho.

Desde o dia 26 de março e até ao dia 18 de julho, foram apresentadas 230 iniciativas legislativas, 217 foram apresentadas pelos partidos, 12 vieram do Governo e uma da assembleia legislativa dos Açores.

Das 12 propostas de lei do Governo que deram entrada no Parlamento, apenas quatro foram aprovadas, mas o Partido Socialista conseguiu nestes primeiros meses aprovar mais medidas: foram no total cinco projetos de lei, entre eles o diploma sobre a redução do IRS e a abolição das portagens nas antigas SCUT.

Segundo o balanço da atividade parlamentar, o Bloco de Esquerda e o PCP são os partidos campeões com mais projetos de lei, 52 e 45 respetivamente. Na lista dos partidos com mais projetos lei entregues na Assembleia, segue-se em terceiro lugar o PAN com 39 diplomas, a Iniciativa Liberal com 33 e o Chega com 24.

O Partido Socialista apresentou dez projetos lei e conseguiu aprovar metade (5), o Livre oito diplomas, o PSD quatro e o CDS não apresentou qualquer projeto lei.