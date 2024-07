Governo anuncia mais polícias para Lisboa e Porto

A ministra da Administração Interna garante que o policiamento de Lisboa e Porto vai ser reforçado. Margarida Blasco falava esta terça-feira à tarde aos jornalistas, em Queluz, após a entrega de viatura à GNR.

Confrontada com as recentes queixas do autarca de Lisboa, Carlos Moedas, e de presidentes de junta sobre a insegurança na capital, a ministra diz que o policiamento a pé vai ser reforçado.

“Vão ser destacados mais elementos a acrescentar aos operacionais que já são afetos a estas duas cidades [Lisboa e Porto] e vão decorrer ações de policiamento a pé, que é sobretudo nessa vertente que as pessoas se sentem mais seguras”, avançou Margarida Blasco.

“Foi feito um levantamento exaustivo sobre este sentimento de segurança ou de insegurança. Além destas ações em Lisboa e Porto, não nos podemos esquecer do resto do país. Vão ser feitas também ações nas zonas balneares, na praia, na floresta, no campo”, salientou.