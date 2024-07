Decisão sobre diploma do IRS "é obviamente política", avisa Marcelo

O Presidente da República diz que vai decidir esta terça-feira se promulga ou não a descida do IRS aprovada pela oposição no Parlamento. Marcelo Rebelo de Sousa adianta que obviamente fará uma “leitura política“.

“A leitura é obviamente política, eu explico porque é que, em geral, tomo a posição que vier a tomar e por isso é que estou à espera de fazer uma explicação global, em conjunto, sobre os vários diplomas”, declarou o chefe de Estado, durante a visita ao centro educacional da Comunidade Aga Khan, em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas se essa ponderação tem a ver com as negociações do Orçamento do Estado para 2025, iniciadas na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “é isso que vão ver, mas já perceberam que sim”.

Noutro plano, a Assembleia da República enviou uma notificação para o Presidente da República ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas.

Marcelo Rebelo de Sousa responde que “para a semana” dirá qual é a sua posição posição sobre a carta do Parlamento.