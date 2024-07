Caso das gémeas. “Não houve qualquer tratamento de favor da parte da Presidência”

O chefe da Casa Civil do Presidente da República garante que não existiu qualquer favorecimento no caso das gémeas por parte do Palácio de Belém. Fernando Frutuoso de Melo admite ser desconfortável estar a tratar de um pedido do filho do Presidente e que omitiu o email para que o Governo não desse tratamento preferencial.

“Não houve qualquer tratamento de favor da parte da Presidência da República”, afirmou Frutuoso de Melo, na comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Na sua declaração inicial, Frutuoso de Melo garantiu que responderá "a todas as perguntas" dos deputados "referentes a este assunto e a factos dos quais tenha tido conhecimento direto nas funções de chefe da Casa Civil do Presidente da República".

O chefe da Casa Civil descreveu, de seguida, uma sequência dos factos desde o momento em que Nuno Rebelo de Sousa, o filho do Presidente da República, enviou um email ao pai, a 12 de outubro de 2019.

Poucos meses antes, a sociedade portuguesa tinha-se mobilizado e conseguiu juntar o dinheiro para um medicamento inovador para tratar a bebé Matilde, que sofria de atrofia muscular espinhal. Na sequência deste caso, o medicamento acabou por ser financiado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No email de 12 de outubro de 2019, Nuno Rebelo de Sousa perguntava ao Presidente da República "se não se podia ajudar no sentido das crianças [as gémeas lusobrasileiras] que tinham a mesma doença e a nacionalidade portuguesa podiam ter acesso ao mesmo tratamento em Portugal", explicou Frutuoso de Melo, no Parlamento.

Nuno Rebelo de Sousa adiantou na mesma mensagem que o Centro Hospitalar de Lisboa Central já tinha sido contactado, mas não tinha dado qualquer resposta.

O Presidente da República reencaminhou o email do filho para o chefe da Casa Civil, com a mensagem: "será que a Maria João Ruela [assessora para os Assuntos Sociais e Comunidades ]pode perceber do que se trata?", disse Frutuoso de Melo aos deputados.

Maria João Ruela "pediu mais detalhes ao doutor Nuno Rebelo de Sousa, designadamente se as crianças estavam em Portugal". Ficou a saber que estavam em São Paulo, no Brasil.

"Na posse destes elementos, a assessora para os Assuntos Sociais e Comunidades, como fez e faz em muitos outros casos que nos chegam, procurou saber mais dados sobre os procedimentos das entidades competentes nestes casos, com base na referência ao Hospital de Dona Estefânia (Lisboa Central), que constava do email do Dr. Nuno Rebelo de Sousa."

No dia 22 de outubro, o chefe da Casa Civil enviou um email ao Presidente sobre o caso das gémeas. "Ao que sabemos, o processo foi recebido e estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo, estando a ser analisados doentes internados e seguidos em hospitais portugueses, sendo que a capacidade de resposta é naturalmente muito limitada e depende inteiramente de decisões médicas, do hospital e do Infarmed", referia na mensagem eletrónica para Marcelo Rebelo de Sousa.

A mesma informação foi enviada ao filho do Presidente, a 23 de outubro, perante a insistência de Nuno Rebelo de Sousa numa resposta.

[em atualização]