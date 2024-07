Montenegro de visita a Angola, o parceiro para “todas as horas”

O primeiro-ministro inicia esta terça-feira uma visita oficial a Angola com o foco nas relações económicas entre os dois países, a mobilidade de pessoas, a Cultura e o Ensino. Luis Montenegro irá visitar duas empresas, a Feira Internacional de Luanda e encerra o Fórum de Negócios Portugal- Angola. Em Benguela, vai conhecer o projeto mais emblemático do país, o corredor do Lobito. Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa tinha avisado para “a viagem pesada a Angola” e podia ter acrescentado muito intensa porque nos três dias de visita oficial, o primeiro-ministro vai a Luanda, Benguela e ao Lobito, tem um encontro com o presidente angolano, João Lourenço, visita várias empresas, a escola portuguesa, o museu militar, encerra o fórum de negócios em Luanda e em Benguela visita a maior central solar fotovoltaica de Angola. Esta é a primeira visita oficial do primeiro-ministro a Angola e acontece a pouco mais de cem dias da posse do Governo da AD, no ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de abril e que antecedem os 50 anos de independência de angola em novembro de 2025.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, pretende-se com esta visita que “Portugal se afirme como um parceiro de Angola para todas as horas”, independentemente de ciclos políticos e económicos. Segundo o gabinete do primeiro-ministro a visita oficial tem como objetivo definir prioridades e uma agenda para os próximos anos no relacionamento político, no comércio e investimento, passando pela mobilidade das pessoas e pelo ensino e formação profissional. O fortalecimento das relações económicas entre os dois países é uma das prioridades da visita de Luis Montenegro, que chega esta terça-feira de manhã a Luanda. Ao longo dos três dias de visita, o programa económico é muito intenso e o primeiro-ministro vai visitar empresas emblemáticas de capital português, luso-angolano e de consórcios internacionais, como, por exemplo, a Powergol, Refriango, Parque Fotovoltaico do Biópio, Lobito Atlantic Railway e o Fórum Empresarial.