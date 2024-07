Maria das Dores Meira anuncia candidatura independente à Câmara de Setúbal

A ex-presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira, anunciou esta segunda-feira que já tem toda a equipa constituída para se recandidatar, como independente, à presidência da autarquia sadina, nas próximas eleições autárquicas de 2025.

"Já temos todas as equipas formadas, de uma ponta à outra do concelho, ao nível das freguesias, ao nível da Assembleia e da Câmara Municipal. E a apresentação da candidatura está prevista para o próximo mês de setembro, provavelmente no dia 21 de setembro", disse à agência Lusa Maria das Dores Meira.

Presidente da Câmara de Setúbal entre 2006 e 2021, primeiro em substituição de Carlos de Sousa, que renunciou ao mandato por ter perdido a confiança política do PCP, e depois como presidente eleita em 2009 (com 38,83% dos votos), 2013 (41,93%) e 2017 (49,95%), Maria das Dores Meira diz que decidiu recandidatar-se a presidente do município sadino devido à "estagnação da cidade".

"Tudo o que se está a tentar fazer, ou que estão a tentar fazer agora nos últimos meses, vem da dinâmica desses mandatos em que liderei a Câmara Municipal de Setúbal. São coisas que já vinham de trás, todas elas, e que já pecam por tardias. Não há nada de novo", disse.

"Hoje nós vemos aqui [em Setúbal] um marasmo, uma paragem que contrasta com a dinâmica dos 15 anos em que liderei o município. E muitas pessoas [setubalenses], que sonham com uma cidade de referência nacional e internacional, pedem-me constantemente para me recandidatar", acrescentou Maria das Dores Meira, assegurando que está disponível para dar "um novo impulso ao desenvolvimento de Setúbal".

Maria das Dores Meira adiantou também que, embora o programa eleitoral ainda esteja a ser elaborado, já tem ideias sobre algumas das prioridades da sua candidatura, que passam pela "revitalização da zona ribeirinha, a retirada do viaduto das Fontaínhas e a construção de uma marina".

"A marina é um dos grandes projetos. Mas não vamos descurar os fundos comunitários e a reabilitação e a construção de novas habitações, que é uma grande carência do nosso município", acrescentou Maria das Dores Meira nas primeiras declarações como candidata independente à Câmara Municipal de Setúbal.

Confrontada com rumores de que teria proposto ao PS liderar uma candidatura independente com o apoio socialista, Maria das Dores Meira negou perentoriamente.

"Isso é redondamente mentira. Não propus nenhuma candidatura, nem ao PS nem a nenhum outro partido. A minha candidatura é independente, com muita gente da cidade, que tem pessoas de todos os partidos, do PSD, do PS, do PCP, e outras pessoas sem filiação partidária", frisou.

Nas eleições autárquicas de 2021, em que não podia recandidatar-se à Câmara de Setúbal por já ter cumprido três mandatos consecutivos, Maria das Dores Meira foi cabeça-de-lista da CDU em Almada, também no distrito de Setúbal, tendo assumido funções como vereadora, dado que não conseguiu destronar a socialista Inês de Medeiros.

No passado dia 26 de abril, Maria das Dores Meira renunciou ao mandato na Câmara de Almada e desfiliou-se do PCP, abrindo caminho à candidatura, agora como independente, à presidência da Câmara Municipal de Setúbal, nas próximas eleições autárquicas de 2025.