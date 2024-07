OE2025: Paulo Raimundo diz querer "que se lixe a estabilidade"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, afirmou este domingo que quer "que se lixe a estabilidade", se ela depender de um Orçamento do Estado que aperte a esmagadora maioria dos portugueses para continuar a beneficiar a "pequena minoria do costume".

"De que é que serve este Orçamento? Serve para apertar a vida da maioria para salvaguardar os interesse de alguns. É um Orçamento destes que serve ao país? Não serve de nada um Orçamento destes ao país. E dizemos mais, desculpem a expressão, mas também há limites para tudo: que se lixe a estabilidade", referiu.



Para o líder comunista, a estabilidade do Orçamento e da política do Governo liderado por Luís Montenegro "resulta na instabilidade de milhões e milhões de pessoas".

"Nós estamos preocupados é com a estabilidade da vida da maioria e não com a estabilidade de uma política ao serviço de um punhado ao serviço de uma pequena minoria", vincou. .

Por isso, instou Governo e restantes partidos a pararem de falar da forma do Orçamento e a "deixarem de fazer chantagem" sobre a forma de aprovação do documento, para se concentrarem no que interessa, o conteúdo.