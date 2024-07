OE aprovado? Hugo Soares pede responsabilidade à oposição

"Vamos ver quem é que vai viabilizar o orçamento no continente", disse , num comentário ao facto de o Chega ter viabilizado o Programa do Governo Regional (PSD) para a legislatura 2024-2028, bem como o Orçamento da região para 2024, ao abster-se na votação dos documentos na Assembleia Legislativa. "Nós ainda não tivemos a votação no continente", alertou.

"Estou absolutamente empenhado e convencido que, com a responsabilidade dos partidos da oposição, também o continente, como na Madeira, vai ter um bom Orçamento, sobretudo com um objetivo: mudar e melhorar a vida das pessoas", afirmou. Hugo Soares falava aos jornalista à chegada à Herdade do Chão da Lagoa, localizada numa zona de montanha nos arredores do Funchal, onde decorre a festa anual do PSD/Madeira.

O secretário-geral do PSD e líder do grupo parlamentar, Hugo Soares, mostrou-se este domingo "absolutamente convencido" de que o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) será viabilizado e apelou à "responsabilidade dos partidos da oposição".

Na sexta-feira, o Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, reuniu-se com todos os partidos da oposição com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2025, à exceção do PSD e do CDS-PP, que cancelaram a participação nesta primeira ronda.

Estava inicialmente previsto que o primeiro-ministro marcasse presença nestas reuniões. No entanto, por razões de saúde, Luís Montenegro cancelou a presença em todos os eventos políticos até hoje, incluindo na Festa do PSD/Madeira.

Após a reunião na sexta-feira, que decorreu na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Lisboa, o presidente do Chega, André Ventura, afirmou que o partido está com seriedade nas negociações do próximo Orçamento do Estado e disse ter sentido "uma atitude positiva" do lado do Governo, mas avisou que "não pode jogar em dois tabuleiros".

Este domingo, no Chão da Lagoa, o secretário-geral do PSD lembrou que, no decurso dos primeiros três meses da legislatura, o Chega tem sublinhado o facto de o seu programa eleitoral ter similaridades com o do PS e tem "aprovado medidas com o Partido Socialista".

"Portanto, creio que é possível também que o programa do Chega tenha ideias com similitude com os demais programas", disse Hugo Soares.

A Festa do Chão da Lagoa, considerado o maior evento partidário organizado anualmente na região autónoma, começou às 8h00 e prolonga-se até ao final da tarde, contando com várias barracas dinamizadas pelas 54 comissões políticas de freguesia e outras estruturas do partido, bem como cerca de 40 feirantes.

As intervenções políticas deverão ocorrer entre as 13h30 e as 14h00.