OE2025. PCP promete "combate aguerrido" a documento baseado nos pressupostos do Governo

O secretário-geral do PCP afirmou esta sexta-feira que o Governo lhe transmitiu "de forma clara e frontal" que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 vai basear-se na matriz do seu programa, prometendo um "combate aguerrido" a essa política.

"Ficou claro, com uma clareza frontal e sem meias conversas, que os pressupostos do Governo são muito distantes dos nossos", declarou aos jornalistas Paulo Raimundo na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, após uma reunião sobre o Orçamento do Estado com os ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Paulo Raimundo referiu que, para o PCP, os pressupostos do Governo "têm como objetivo, rapidamente e em força, acumular mais riqueza nos grupos económicos".

"É uma política à qual damos combate e um programa ao qual demos combate e um Orçamento do Estado que, pela afirmação que foi feita, será feito a partir dessa matriz - e, sendo feito a partir dessa matriz, não corresponde às necessidades do país - só pode, da parte do PCP, ter combate e combate aguerrido e cá estaremos para dar esse combate", frisou.

Questionado se não vai ser preciso esperar até outubro para saber que o PCP vai votar contra este Orçamento, Paulo Raimundo respondeu: "Nesse aspeto, o Governo, com frontalidade, contribuiu para a nossa decisão".

"A expectativa já não era muita e o Governo, com frontalidade, disse-nos que os pressupostos eram o programa do Governo, as amarras da União Europeia e o valor da dívida que decorre do Plano de Recuperação e Resiliência, como quem diz "o que fizemos até agora é para continuar e acentuar". Pronto, facilitou-nos a vida desse ponto de vista", referiu.

Paulo Raimundo disse que transmitiu ao executivo que, perante as suas opções, terão da parte do PCP "combate político e social".

"Estamos à espera, dia 10 de outubro, como manda a lei, que o Governo entregue um documento para olharmos para ele. Mas sem nenhuma expectativa. Depois desta reunião, sem nenhuma expectativa", referiu.

O Governo está hoje a reunir-se com os partidos com assento parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2025. .

Estava inicialmente previsto que o primeiro-ministro marcasse presença nestas reuniões. No entanto, por razões de saúde, Luís Montenegro cancelou a presença em todos os eventos políticos até domingo.