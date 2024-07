Montenegro cancela eventos políticos até domingo. Reuniões com partidos mantêm-se, apenas com ministros

Na quarta-feira, o gabinete do primeiro-ministro garantia à Renascença que, apesar do estado de saúde de Montenegro, não haveria risco de falhar a presença nas reuniões com os partidos com assento parlamentar para o arranque das negociações do Orçamento do Estado para 2025. A nota dá conta agora que o estado de saúde do chefe do executivo requer "repouso", pelo que os encontros no palacete de São Bento, em Lisboa, se mantêm, mas apenas com três ministros setoriais.

As reuniões desta sexta-feira com os partidos políticos com assento parlamentar vão ser, assim, conduzidas pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em conjunto com o ministro da Presidência, António leitão Amaro e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.



O PS estará representado na reunião com o Governo por uma delegação do partido. O secretário-geral, Pedro Nuno Santos, marcará presença em próxima reunião com o primeiro-ministro.



Na nota enviada à Renascença, o primeiro-ministro pede ainda "especial compreensão" aos partidos políticos com assento parlamentar "com quem tinha compromissos assumidos nestes dias".

[Notícia atualizada às 11h10 de 19 de julho de 2024]