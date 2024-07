Álvaro Beleza reeleito à frente da SEDES

A assembleia geral da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social reelegeu na quinta-feira Álvaro Beleza como presidente do conselho coordenador, com 95% dos votos a favor, foi hoje divulgado numa nota à imprensa.

A eleição dos órgãos sociais para 2024/2026 foi feita com 99 votos a favor (95%), quatro brancos e um contra, tendo participado 104 associados, que também aprovaram o relatório e contas de 2023 por unanimidade, e elegeram como presidente honorário Emílio Rui Vilar, por unanimidade e aclamação.

A nota dá ainda conta de que foram debatidos dois documentos, "um apresentado pelos associados Carlos Alves e Carlos Tavares, sobre reforma fiscal, e outro apresentado pelo associado Luís Mira Amaral, sobre a necessidade de tudo fazer para manter a independência da SEDES em relação aos partidos políticos, nomeadamente sobre a necessária incompatibilidade de funções de dirigentes da associação com funções ou cargos políticos".

O presidente do conselho coordenador reeleito, Álvaro Beleza, é médico de profissão, faz parte da Comissão Política do PS e foi mandatário nacional das listas socialistas nas últimas eleições legislativas, tendo apoiado a candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança, apesar de ser da ala direita do partido.

O Conselho Coordenador da SEDES tem como vice-presidentes Estela Barbot, Miguel Poiares Maduro e Carlos Alves, e como secretária-geral Marta Costa, sendo integrado ainda por João Ribeiro Bidaui, David Santos, Pedro Latoeiro, Nuno Carrapatoso, Catarina Delaunay e Henrique Monteiro.

A mesa da Assembleia Geral é presidida por José Roquette, tem como vice-presidente António Tavares e, como secretários, Ana Sofia Batista e Nuno Oliveira.

O Conselho Fiscal tem como presidente José Azevedo Pereira e os vogais Sandra Maximiliano e Paulo Pereira.