Alexandra Leitão diz que PS e Governo vão continuar a negociar e promete "boa-fé"

A líder parlamentar socialista assegurou esta sexta-feira que as negociações orçamentais entre PS e Governo vão continuar, considerando que nesta altura deve haver reserva sobre os temas abordados, mas que todos estão "com abertura negocial, empenhados e de boa-fé".

À saída da reunião com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025, Alexandra Leitão considerou que "o mais relevante" a apontar sobre este encontro é o facto de ter ficado determinado que o PS e o executivo vão "continuar a conversar e a negociar".

Para a líder parlamentar do PS, "as conversas fazem-se com reserva" nesta fase e por isso não revelou aquilo que foi discutido, mas deixou claro que todos os envolvidos estão "com abertura negocial, todos empenhados, todos de boa-fé" e sentido de responsabilidade para que cheguem "a bom porto".

Depois de esta manhã se saber que Luís Montenegro estava doente e não ia participar nestas reuniões, fonte do PS adiantou à Lusa que o secretário-geral do PS não iria integrar a comitiva socialista e que estaria presente num novo encontro com o primeiro-ministro.

A comitiva do PS foi composta pela líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, e os deputados António Mendonça Mendes e Marina Gonçalves.