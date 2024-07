OE2025. Pedro Nuno Santos aguarda "pela iniciativa do Governo"

A iniciativa nas negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) é do Governo, afirmou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, no final da reunião da Comissão Política do partido. Pedro Nuno Santos acredita que o executivo de Luís Montenegro se vai aproximar das posições socialistas.

“Estranharia que isso não acontecesse. A expetativa é que estejamos todos à altura do país. Agora, a iniciativa em matéria orçamental é do Governo, portanto, esperaremos pela iniciativa do Governo”, disse aos jornalistas o líder socialista.

Pedro Nuno Santos recorda que a responsabilidade pela elaboração do Orçamento é do Governo de Luís Montenegro.

“O Orçamento não é feito nem apresentado por nós. Este mandato é para gerirmos o processo orçamental. A iniciativa tem de ser de quem tem constitucionalmente a obrigação de fazer, primeiro, e depois de apresentar um Orçamento”, sublinhou no final da Comissão Política.