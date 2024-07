“Ministro lançou alguma confusão. Não houve negociação”, dizem sargentos

A Associação Nacional de Sargentos confirma um primeiro “contacto”, mas nega que tenha encetado qualquer tipo de negociações com o Ministério da Defesa.

Em declarações à Renascença, António Lima Coelho contraria o ministro da Defesa. Nuno Melo disse esta terça-feira que as negociações estão em curso.

O porta-voz dos sargentos diz que Nuno Melo “lançou alguma confusão” e adianta que a única reunião aconteceu com o secretário de Estado da Defesa e apenas para um primeiro contacto.

“Não houve negociação nenhuma, não há negociação nenhuma e gostávamos que houvesse”, sublinha António Lima Coelho.

O ministro da Defesa disse esta terça-feira que o Governo já esteve reunido com as chefias e associações militares e que as reuniões vão continuar nas próximas semanas.

Nas jornadas parlamentares do CDS, Nuno Melo não quis revelar, no entanto, o que está a ser negociado, mas promete novidades para breve.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na semana passada que o Governo irá "colocar em marcha" o processo negocial com os militares com vista a uma valorização remuneratória, sem se comprometer com montantes mas garantindo que não irá comprometer as contas públicas.