“Ministro lançou alguma confusão. Não houve negociação”, dizem sargentos

O ministro da Defesa disse esta terça-feira que o Governo já esteve reunido com as chefias e associações militares e que as reuniões vão continuar nas próximas semanas.

Nas jornadas parlamentares do CDS, Nuno Melo não quis revelar, no entanto, o que está a ser negociado, mas promete novidades para breve.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na semana passada que o Governo irá "colocar em marcha" o processo negocial com os militares com vista a uma valorização remuneratória, sem se comprometer com montantes mas garantindo que não irá comprometer as contas públicas.