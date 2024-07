Mais um passo para a quinta tranche do PRR. Governo cria cartão e registo biográfico digital do professor

O Governo prepara-se para aprovar, esta terça-feira, a criação do cartão e registo biográfico digital do professor, sabe a Renascença , sendo esta uma das medidas a ter luz verde naquele que será o primeiro Conselho de Ministros dedicado à Transição Digital e Modernização.

A 3 de julho, o Governo submeteu à Comissão Europeia o quinto pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência ( PRR ), no valor de 2,9 mil milhões de euros. Portugal ainda está à espera do desbloqueio da tranche que depende da verificação, por parte de Bruxelas, do cumprimento de 27 marcos e 15 metas que incluem reformas em diversas áreas e o pedido abrange investimentos que incluem a digitalização.

Segundo os dados do Governo a que a Renascença teve acesso, a medida irá abranger mais de 100 mil professores, que em 2023 tinham os registos biográficos em papel, e deverá estar implementada no terceiro trimestre de 2025.

De resto, a Renascença sabe que a intenção do Governo é que os Conselhos de Ministros dedicados à transformação digital ocorram de forma trimestral com vista à simplificação e desburocratização do relacionamento dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública.

Do Campus XXI para a Caparica – foco no “atendimento público”

O Conselho de Ministros desta terça-feira será descentralizado, sai da casa-mãe que se tornou o Campus XXI, no edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), junto ao Campo Pequeno, em Lisboa, para se deslocar para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova na Costa de Caparica, no distrito de Setúbal.

Depois de aprovar, em junho, diversas medidas para a reforma do Estado (prioritária para garantir a quinta tranche do PRR), que incluiu a obrigação de os serviços públicos terem atendimento presencial sem marcação, o Conselho de Ministros vai à Caparica e volta, ao que a Renascença sabe, a centrar-se na resposta da Administração Pública ao cidadão.

O gabinete de Margarida Balseiro Lopes assume que medidas como a criação do cartão e do registo biográfico digital do professor “são alinhadas” com o que já foi anunciado pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e que o Conselho de Ministros da Caparica irá concretizar “passos determinantes e ambiciosos” no atendimento público.

No Simplex da AD o atendimento público quer-se “mais articulado”, “mais flexível”, “mais simples” e para “todas as pessoas”.