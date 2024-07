E vão dois. Depois de Costa e Metsola, falta a eleição de Von der Leyen para cumprir o acordo

Roberta Metsola garantiu a reeleição como presidente do Parlamento Europeu, por uma maioria “absolutíssima” de 562 votos, mas permanece a incerteza sobre a recondução de Ursula Von der Leyen, como presidente da Comissão Europeia. Há muito que PPE, S&D e Liberais chegaram a acordo para aprovar estes três nomes, mas a atual presidente ainda vai a votos, para garantir a recondução no cargo. A questão é que o voto é secreto, e a reeleição de Von der Leyen ainda não está assegurada.

É neste quadro que ganha importância a visita a Estrasburgo, esta tarde, de António Costa, apesar de só assumir em dezembro as funções de presidente do Conselho Europeu. Costa vai reunir-se esta tarde com os deputados da família Socialista e Democrata e, nos passos perdidos do Parlamento Europeu, ganha força a tese de que o antigo primeiro-ministro tentará convencer os eurodeputados da importância de respeitar o compromisso alcançado, e de viabilizarem a reeleição de Ursula Von der Leyen.

Sebastião Bugalho do PPE, família política a que pertence a atual presidente da Comissão Europeia, espera que não seja necessário a influência de Costa para que os socialistas cumpram com a sua palavra.

"Espero que não haja necessidade, mas o que é facto é que o Doutor António Costa integra uma solução a três, como dizíamos há pouco, das três maiores famílias europeias", disse o eurodeputado português. "Se o acordo fosse incumprido — é um cenário que eu não coloco. —, mas se o acordo fosse incumprido por uma das partes, naturalmente que António Costa, que já está eleito Presidente do Conselho Europeu, enfrentaria um cenário de politicamente complexo e seria complexo não só para ele, mas como para toda a Europa."

