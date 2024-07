BE anuncia voto contra o Orçamento do Estado para 2025

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, anunciou esta terça-feira voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

As reuniões com todos os partidos com assento parlamentar vão decorrer na residência oficial, em São Bento e começam a partir das 10H00 com o PAN, seguindo-se Livre, PCP, BE, IL, Chega, PS e, por último, uma reunião conjunta com PSD e CDS-PP às 18h30.

O PS decidiu na segunda-feira mandatar o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, para iniciar um processo de diálogo com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).



O dirigente nacional Marcos Perestrello diz que o PS não parte para eventuais negociações estabelecendo "linhas vermelhas" e lembra que cabe à AD fazer aprovar o documento.



O líder socialista, Pedro Nuno Santos, recorda que a iniciativa nas negociações do Orçamento do Estado para 2025 é do Governo. “O Orçamento não é feito nem apresentado por nós. Este mandato é para gerirmos o processo orçamental. A iniciativa tem de ser de quem tem constitucionalmente a obrigação de fazer, primeiro, e depois de apresentar um Orçamento”, sublinhou no final da Comissão Política.