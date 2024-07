Sondagem. PS e AD continuam em empate técnico

Se houvesse eleições legislativas esta segunda-feira, pouco mudaria no panorama político nacional. Na mais recente sondagem da Universidade Católica para a “RTP” e para o “Público”, o PS e a AD surgem empatados nas intenções de voto, enquanto o Chega parece perder terreno face às legislativas de março.

A sondagem do Centro de Estudos de Sondagens e de Opinião (CESOP), da Universidade Católica de Lisboa, mostra que tanto o Partido Socialista como a Aliança Democrática acumulam 23% das intenções de voto. Face à sondagem divulgada em maio, os dois caem dois pontos e três pontos, respetivamente, no cenário sem redistribuição de indecisos, e ficam em empate técnico (a margem de erro é de 3,2 pontos).

O Chega continua isolado como terceira força política, agora com 11% das intenções de voto - uma queda de três pontos face ao último estudo do CESOP. Quem beneficiou destas aparentes quedas de apoio foi o "partido dos indecisos", que sobe a 17% dos inquiridos.



A Iniciativa Liberal (4%) e o Bloco de Esquerda (3%) estão no mesmo patamar em relação à sondagem anterior. Já o Livre sofreu uma ligeira queda, para 2% das intenções de voto, assim como a CDU, que também regista 2%, e o PAN, que regressa a 1% das intenções. 4% votaria noutros partidos, em branco ou em nulo.

Nesta nova sondagem do CESOP, realizada entre os dias 7 e 13 de julho e com uma amostra de 957 pessoas, a distribuição dos indecisos coloca o PS à frente, com 33% dos votos, e AD com 31%. O Chega sobe a 14%, a IL a 7%, o BE sobe para 4%, a CDU para 3%, o Livre para 3% e o PAN para 2%.



A sondagem mostra ainda uma boa avaliação do desempenho do Governo de Luís Montenegro, com a percentagem de avaliações negativas a descer, e que mais de dois terços dos portugueses não querem eleições em breve.

Sondagem das Sondagens reflete empate

Na Sondagem das Sondagens, o resultado continua a ser um empate técnico, mas é o PS que lidera - 29,5% contra 29% da AD. Os cálculos do modelo da Renascença atribuem ainda ao Chega 16,2% dos votos.

Se houvesse eleições neste momento, a Iniciativa Liberal teria 6,3% dos votos, seguida de 4,6% para o Bloco de Esquerda e de 3,4% para o Livre.

A Sondagem das Sondagens atribui ainda à CDU 2,9% dos votos, enquanto o PAN tem 1,7%.