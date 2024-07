“Olhem para o CDS” pede o ministro dos Assuntos Parlamentares à oposição

O ministro dos Assuntos Parlamentares pediu esta manhã à oposição para ser como o CDS que tem uma postura construtiva e não perdeu a identidade. Na abertura das jornadas parlamentares do CDS, Pedro Duarte referiu que só assim o Governo está disponível para se alcançarem entendimentos.

“É um apelo aos partidos da oposição. Olhem para o CDS, e vejam como um partido consegue ter a sua identidade tendo uma postura construtiva e pensar no país” pediu o governante.

Na véspera do debate do Estado na Nação e numa altura em que se assinalam os 100 dias de Governo, Pedro Duarte lembrou as medidas que já foram tomadas, entre elas, o aumento do complemento solidário para idosos, os acordos com professores, oficiais de justiça e forças de segurança, e avisou que a estratégia do governo vai manter-se como até aqui. O Governo não abdica das suas propostas e pede à oposição para ter uma postura construtiva.

“Se esses partidos da oposição assumirem uma atitude positiva e construtiva, defendendo as suas ideias, mas lutarem pela melhoria da vida dos portugueses, nós temos todas as condições para conversar e chegarmos a alguns entendimentos” referiu.

O ministro dos Assuntos Parlamentares garante que o Governo não anda nos corredores a pedir votos, mas lembrou que está disponível para o diálogo com os partidos com assento parlamentar. Um diálogo que já teve lugar em várias matérias como a Habitação, a luta contra a corrupção ou o pacote de medidas para a imigração.

Pedro Duarte avisou ainda que esta estratégia do Executivo é para continuar com “ação e de diálogo”.

“Vamos todos chegar a um entendimento que esta postura do governo é saudável para a nossa democracia e uma atitude que traz resultados para a vida dos portugueses”, garante.

“O CDS veio para ficar”

Já o líder parlamentar do CDS lembrou que este ano marcar o regresso do partido ao parlamento para avisar que “o CDS está para ficar”.

Paulo Núncio elogiou o “magnífico trabalho que o Governo está a fazer” e o contributo do CDS nas pastas da Defesa e da Segurança Interna.

“Depois do sucesso da ronda negocial com as nossas forças de segurança, que muito saudamos, é hora de valorizar os nosso militares não esquecendo os antigos combatentes”, referiu no discurso de abertura das jornadas parlamentares que decorrem na Assembleia da República.

O líder parlamentar que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deixou ainda um apelo ao PS para que viabilize a descida do IRC. “E esta redução recupera a reforma fiscal de 2014 e o CDS teve um papel decisivo e será uma prioridade do CDS nos próximos tempos”, acrescenta.

“O repto é que o PS participe na negociação da redução do IRC como fez em 2014 tendo aliás nessa altura votado favoravelmente esse imposto”, pediu Paulo Núncio concluindo que é preciso dar um sinal de estabilidade fiscal aos investidores.