OE2025. PS mandata Pedro Nuno Santos para dialogar com o Governo

O PS decidiu encetar um processo de diálogo com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025.

Na reunião da Comissão Política do partido, que está a decorrer na sede em Lisboa, os socialistas decidiram desafiar desde já o executivo a negociar as linhas do diploma.

O dirigente nacional Marcos Perestrello diz que o PS não parte para eventuais negociações estabelecendo "linhas vermelhas" e lembra que cabe à AD fazer aprovar o documento.

"Existe do lado do PS uma vontade firme e verdadeira de construir um bom Orçamento de Estado, sendo certo que a obrigação de aprovar esse Orçamento do Estado e de criar as condições para que o Orçamento de Estado possa ser aprovado cabe em primeiro lugar ao Governo e é exclusivo ao Governo", começou por dizer Perestrello numa curta conferência de imprensa, enquanto a reunião da Comissão Política ainda decorre.

"É o Governo que tem que ter a flexibilidade, a vontade e a disponibilidade para negociar com o PS as condições que permitam ao PS aceitar essa proposta", acrescentou o membro do Secretariado Nacional do PS. Desta maneira, diz Perestrello criam-se "as condições para que o país tenha estabilidade e, idealmente, venha a ter um bom Orçamento".







PS "sem linhas vermelhas"

Nas vésperas do debate do estado da Nação, que acontece na quarta-feira no Parlamento com a participação do primeiro-ministro, os socialistas garantem que surgem "de boa fé para esta negociação" do OE. Referindo que o PS não parte para esta negociação com "linhas vermelhas" definidas, Marcos Perestrello salientou que "é muito importante a manutenção de uma linha de equilíbrio orçamental e redução da dívida" e a "continuação de uma política de apoio às famílias, apoio social às famílias e uma política fiscal de alívio das famílias".

Não são "linhas vermelhas, mas "aspectos muito importantes com os quais, com certeza, o PS está preocupado", admitiu Perestrello aos jornalistas presentes no Largo do Rato. Serão as "preocupações" a transmitir ao Governo, com o dirigente socialista a frisar sempre que cabe ao executivo da AD garantir a aprovação do diploma.

No desafio lançado esta terça-feira, a partir do Largo do Rato, o socialista lembra que Luís Montenegro e a AD "não tem uma maioria absoluta" o que "obriga a estabelecer compromissos". Para Perestrello "o ideal" é que as negociações com o Governo "começassem tão cedo quanto possível".