"Não é possível governar sem tentar encontrar pontes", avisa Cecília Meireles

Veja também: “Olhem para o CDS” pede o ministro dos Assuntos Parlamentares à oposição

Paulo Portas, Manuel Monteiro e Ribeiro e Castro nas jornadas do CDS

Núncio desafia PS a aprovar redução do IRC. Negociar OE só “depois” da apresentação da proposta A antiga deputada do CDS Cecília Meireles considera que o Governo tem de encontrar pontes para conseguir governar com estabilidade. Nas jornadas parlamentares do partido, um dos pontos em debate foi a atual situação política, o diálogo entre o Governo e a oposição e a postura que o CDS adotou ao longo dos 50 anos. Cecília Meireles diz que os políticos têm de respeitar o resultado das eleições e que os portugueses têm de saber, quando votam, se estão a escolher “partidos que dizem: 'nós queremos isto e não estamos disponíveis para cedências' ou se querem partidos capazes de encontrar entendimentos e encontrar pontes, e essa é uma escolha dos cidadãos e temos de respeitar a escolha das pessoas”, refere Cecília Meireles, concluindo que só é possível governar com entendimentos. “Não é possível governar, e não é possível os países serem governados com responsabilidade, com estabilidade e com qualquer tipo de estratégia, se não se tentarem encontrar pontes”, disse a antiga deputada do CDS. Cecília Meireles garante que se essas pontes não forem alcançadas “entramos em disrupção e entramos em dicotomias que são completamente artificiais”.

Num painel que contou com outros antigos deputados, José Ribeiro e Castro disse que, atualmente, seria impossível o CDS integrar um Governo socialista, tal como aconteceu no passado. O antigo líder centrista considera que não se pode contar com o atual Partido Socialista para a estabilidade do país, porque, diz José Ribeiro e Castro, o partido liderado por Pedro Nuno Santos alberga muitos militantes de extrema-esquerda. “Eu creio que há uma boa parte da extrema-esquerda não está no Bloco de Esquerda, mas sim no Partido Socialista, e torna as coisas particularmente difíceis.” “Nós hoje não podemos contar com o PS para tudo o que é decisivo para o regime democrático e para a estabilidade, infelizmente não podemos. E vemos isso pela forma como falam e votam o 25 de novembro”, atira José Ribeiro e Castro. “Geringonça não fez nada bem à democracia” Nuno Magalhães, antigo líder parlamentar do CDS, considerou que a "geringonça" está na origem de uma maior radicalização na política.