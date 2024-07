Marcelo pede mais cooperação e apoio das Maurícias na corrida ao Conselho de Segurança da ONU

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera ter dado início a uma maior cooperação entre Portugal e as Maurícias no digital, energia e no turismo, com a visita de Estado do homólogo do país do Oceano Índico, de quem espera ter apoio na candidatura ao Conselho de Segurança da ONU.

Prithvirajsing Roopun iniciou esta segunda feira uma visita de Estado a Portugal e, depois de recebido no Mosteiro dos Jerónimos, seguiu para o Palácio de Belém, onde esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa.

No final da reunião, o Presidente da República português sublinhou o mar como um ponto em comum entre os dois países. Marcelo Rebelo de Sousa realçou a jurisdição de Portugal e deixou o apelo ao presidente visitante: “Portugal é o país da Europa com maior jurisdição dos mares, o que pode convencer as Maurícias a apoiar a nossa candidatura ao conselho de segurança das Nações Unidas em 2027/2028”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda um trabalho conjunto entre os dois países no digital sublinhando que Portugal está “muito avançado” nessa área, assim como na utilização de energias renováveis. O chefe de Estado quer uma “representação mais forte” das Maurícias na WebSummit em novembro “como instrumento de desenvolvimento sustentável”.

No Turismo, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinha o peso do sector na economia dos dois países. “Nunca explorámos o que podia haver de cooperação no domínio turístico”, disse o Presidente da República, indicando que “há um mundo de realidades económicas a desenvolver entre os dois países”.

O Presidente da República, ao lado do presidente das Maurícias, reforçou ainda que as Maurícias são um país vizinho de países da CPLP, como Moçambique, e que por isso “estão interessados na língua portuguesa”. Marcelo Rebelo de Sousa defende que depois do inglês e do francês, o português pode ser uma “terceira língua” para o país.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que “foram abertas pistas” para que nos próximos três dias em Portugal, o presidente das Maurícias se possa encontrar quem trabalha os vários domínios: oceanos, energia, digital, turismo e outros interesses de cooperação económica.