Conselho de Estado com "consenso alargado" sobre a Ucrânia

O Conselho de Estado esteve reunido esta segunda feira durante três horas e meia, no Palácio de Belém. Num curto comunicado, a Presidência da República diz apenas que “o Conselho de Estado teve como tema a análise da situação na Ucrânia”.

André Ventura, um dos estreantes, foi o único a quebrar o silêncio característico das reuniões de Conselho de Estado. No final, o presidente do Chega disse aos jornalistas que houve um “alargado consenso em temas essenciais como o caso da Ucrânia ”.

Na reunião, que teve Luís Montenegro pela primeira vez no papel de primeiro-ministro, já se sabia que o tema principal seria a Ucrânia. Em causa, um reforço do apoio e a recente cimeira da NATO. Acabou assim por ser o único tema em debate de acordo com o que comunica a presidência da República.