"Altamente preocupante". Rangel pede moderação face a aumento de violência política

O ministro dos Negócios Estrangeiros português pede mais moderação face ao aumento "altamente preocupante" de atos de violência política a nível internacional.

Depois do ataque a Donald Trump, o chefe da diplomacia portuguesa aponta que estes episódios são cada vez mais frequentes e representam um alerta para os níveis de "polarização e radicalização" na vida política.

"A moderação é absolutamente necessária. O Presidente Biden, no discurso a partir da sala Oval, foi muito claro no sentido da necessidade, nos EUA, mas, eu diria, nas sociedades democráticas, de baixarmos o nível de radicalismo e extremismo da retórica política", refere, aos jornalistas, à margem do fórum Euroafrican.

Sem comentar a atualidade política dos Estados Unidos, Paulo Rangel reafirma que a tentativa de assassinato a Donald Trump é "absolutamente censurável e extremamente grave", e não teme que as relações entre os EUA e a Europa e até mesmo Portugal sejam afetadas por este incidente.

"A dinâmica interna é vivida de fora no nosso caso e sem estados de alma. A relação de Portugal com os EUA é sempre uma relação preferencial. Temos relações muito antigas e as melhores possíveis", considera.