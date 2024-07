Leitão Amaro. "Estado dramático" do INEM é "herança" do anterior Governo

O ministro da Presidência justificou, este sábado, a demissão de Vítor Almeida com o "estado dramático" em que o INEM se encontra.

Em declarações à RTP, António Leitão Amaro diz que se trata de uma herança do anterior governo.

"O estado em que foi deixado pelo governo anterior é um estado dramático. Sem dinheiro para cumprir as suas funções, sem recursos para comprar e sem material para servir o que devia. Sem a certeza e segurança que é ter um helicóptero a voar para dar emergência, que é tão importante, sobretudo para as populações do interior. Isto foi o que o governo anterior deixou", lamenta.