Presidente da República condecora Princesa das Astúrias na primeira visita oficial

A Princesa Leonor das Astúrias, filha mais velha do rei Filipe VI e da rainha Letizia, e herdeira ao trono de Espanha, foi condecorada pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, esta sexta-feira, na sua primeira visita oficial sozinha ao estrangeiro.

O primeiro momento da visita foi uma deslocação ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, onde depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões.

Leonor foi, depois, recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, com honras militares e ao som dos hinos espanhol e português, antes de ser condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.