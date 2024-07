Paulo Portas regressa ao parlamento para as jornadas do CDS

Na véspera do debate do Estado da Nação, o CDS vai reunir antigos líderes do partido nas jornadas parlamentares, entre eles Manuel Monteiro, Paulo Portas e José Ribeiro e Castro.

O partido que regressou ao parlamento nesta legislatura, elegeu dois deputados integrado na coligação com o PSD, dedica as jornadas parlamentares dos dias 15 e 16 de julho, aos temas da defesa e da segurança interna, as duas áreas que o CDS ocupa no governo. Ao longod os dois dias o partido vai ainda falar da hist´´oria dos 50 anos do partido na assembleia e da formação das novas gerações.

Na sessão de abertura, para além do líder parlamentar Paulo Núncio, o CDS conta também com a presena do ministro dos assuntos parlamentares, Pedro Duarte.

Ainda na manhã de segunda-feira, Manuel Monteiro, antigo líder do CDS e atual presidente do Instituto Amaro da Costa vai falar sobre a importância do IDL na formação política das novas gerações. Manuel Monteiro foi ao congresso em Viseu e pediu ao partido para não abdicar da sua ideologia e das suas convicções, agora que está integrado na Aliança Democrática.

Paulo Portas regressa ao parlamento na terça-feira de manhã, mas para falar sobre geopolítica, que tem sido a sua área de análise na TVI nos últimos anos. O antigo líder do partido e antigo ministro da defesa nacional e dos negócios estrangeiros volta a estar presente numa iniciativa partidária, depois de ter participado na Convenção por Portugal que a Aliança Democrática realizou no início deste ano no Estoril, em vésperas de eleições legislativas.

Na Convenção Paulo Portas disse que a sua presença era como "um ato de cidadania livre e um dever de consciência": "O meu contributo aqui é apenas o de tentar ordenar ideias para ajudar a ordenar as escolhas".

E depois de muitas críticas ao PS, a António Costa e a Pedro Nuno Santos, o antigo líder do CDS deixou orientações para a campanha eleitoral.

"Os dois polos beneficiam mutuamente desta tenaz virtual. Eu sugiro, como aliás tem sido feito, que a coligação oponha a essa tenaz virtual a bipolarização entre dois projetos de governo, a bipolarização nunca foi radicalização, mas a clarificação de opções, porque há dois modelos para governar Portugal e um está muito deteriorado", sustentou Paulo Portas na convenção no Estoril que se realizou em janeiro.

Apesar de ter apenas dois deputados, o CDS tem programa completo nas jornadas parlamentares que se realizam na Assembleia da República, nos dias 15 e 16 de julho.

José Ribeiro e Castro, Cecília Meireles, Nuno Magalhães e Luis Pedro Mota Soares integram o painel que vai discutir na segunda-feira à tarde a história dos 50 anos do CDS no parlamento.

A segurança interna é o mote para outro debate que conta com a presença de Telmo Correia, secretário de estado da Administração interna, com o deputado Joao Almeida. No dia seguinte Álvaro castelo Branco, o secretário de estado adjunto e da defesa nacional participa no debate sobre “os desafios da defesa numa europa em conflito” que conta também com o antigo deputado Joao Rebelo e com o professor da Universidade Católica Francisco Proença Garcia.

Nuno Melo, o líder do partido e ministro da defesa encerra as jornadas parlamentares do partido que regressou à assembleia da república nesta legislatura.