Comissão de inquérito pede acesso a comunicações privadas entre Marcelo, o filho e Lacerda Sales

A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Caso das Gémeas já avançou com o pedido de acesso às comunicações privadas entre o Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa e o antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. O processo resulta de um pedido potestativo do Grupo Parlamentar do Chega, que aguardou até esta quinta-feira por uma avaliação do auditor jurídico parlamentar. Depois do parecer, o Chega decidiu entregar o pedido potestativo, e a Comissão Parlamentar de Inquérito já deu seguimento, de acordo com o que apurou a Renascença.

Em causa estão comunicações privadas, como mensagens de WhatsApp e emails trocados pelo Presidente da República, o filho - Nuno Rebelo de Sousa, e o antigo secretário de Estado da Saúde.

Também esta quinta feira, numa reunião, a Comissão Parlamentar de Inquérito deu inicio ao processo para chamar o Presidente da República a uma audição. De acordo com o que sabe a Renascença, o objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito é enviar a convocatória até ao final do mês de julho. Marcelo Rebelo de Sousa deverá depois confirmar se pretende responder por escrito, ou presencialmente.

Ao mesmo tempo, na Comissão Parlamentar de Inquérito continua a ser discutido o texto a ser enviado à Ordem dos Advogados sobre a audição do advogado da mãe das crianças, Wilson Bicalho, que acabou por ser suspensa.

Vantagem financeira? A nova dúvida na CPI

Nas últimas audições, os grupos parlamentares começaram a levantar o véu a uma possível vantagem financeira conseguida pelo seguro de sáude das crianças luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Antes da consulta no Santa Maria, as crianças tinham agendada uma outra consulta no Hospital Lusíadas, para 6 de dezembro de 2019.

De acordo com o que apurou a Renascença, junto de fonte parlamentar, há documentação sobre a seguradora que supõe uma ligação entre a empresa, o hospital privado e Juliana Drumond - atual companheira de Nuno Rebelo de Sousa.

A dúvida é levantada porque o endereço de email de Juliana Drumond deixa a ideia de que se trata de um email de um profissional da seguradora de saúde.

A Comissão quer agora perceber se houve ou não um benefício financeiro com o tratamento das crianças no Hospital de Santa Maria, onde o tratamento que custa mais de dois milhões de euros, foi gratuito, ou se se trata apenas de uma suposição.

A Comissão Parlamentar de Inquérito regressa na próxima sexta-feira com audição a Berta Nunes, antiga secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.