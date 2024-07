Caso das gémeas. Marcelo é obrigado a enviar comunicações privadas à CPI?

O constitucionalista esclarece que, em caso de ser evocado segredo de Estado, “tem que ser o primeiro-ministro a autorizar em última instância” o levantamento desse segredo". Quanto aos outros podem ser levantados pelo Supremo Tribunal de Justiça, que terá acesso às mensagens para avaliar se “prevalece o valor do segredo porque a matéria é sensível, ou se pode ser revelada”.

Portanto, caso o Presidente da República opte por não revelar as comunicações pedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas, a CPI pode recorrer ao Supremo Tribunal para resolver o impasse e tentar o acesso.

A comissão já avançou com um pedido de acesso às comunicações privadas entre o Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa e o antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

O processo resulta de um pedido potestativo do Grupo Parlamentar do Chega, que aguardou até esta quinta-feira por uma avaliação do auditor jurídico parlamentar. Depois do parecer, o Chega decidiu entregar o pedido potestativo e a Comissão Parlamentar de Inquérito já deu seguimento, de acordo com o que apurou a Renascença.