António Costa escolhe embaixador português na UE para chefe de gabinete

Pedro Lourtie é o embaixador português junto da UE desde 2022 . Antes disso, foi chefe de gabinete de José Sócrates entre 2006 e 2009 , assumindo depois a secretaria de Estado dos Assuntos Europeus no segundo governo do socialista.

O próximo presidente do Conselho Europeu já está a escolher a equipa com que vai trabalhar em Bruxelas. Segundo o "Politico" e o "Expresso" , António Costa escolheu o atual representante permanente de Portugal junto da União Europeia, Pedro Lourtie, para seu chefe de gabinete.

Como membro da representação permanente de Portugal junto da UE, Pedro Lourtie participou em várias reuniões entre embaixadores em Bruxelas, assim como na preparação das cimeiras do Conselho Europeu.

De acordo com o "Politico", David Oppenheimer, que foi assessor de António Costa no gabinete do ex-primeiro-ministro, será o chefe de gabinete adjunto. Oppenheimer também trabalhou na representação portuguesa junto da UE, além de ter sido assistente parlamentar no Parlamento Europeu entre 2005 e 2010.

António Costa toma posse como presidente do Conselho Europeu a 1 de dezembro, para um mandato de dois anos e meio, renovável por uma vez. Segundo o "Expresso", até lá, o ex-primeiro-ministro vai ter direito a um gabinete para trabalhar e preparar a transição.