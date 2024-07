Conselho de Ministros. Novo modelo de avaliação externa e colocação dos professores para breve

O Governo vai apresentar, ainda este mês, um novo modelo de avaliação externa para o Ensino Básico e Secundário. Esta quinta-feira, o Conselho de ministros discutiu o novo modelo.

Em declarações aos jornalistas, Leitão Amaro, ministro da Presidência, sublinhou que é melhor todos estarem preparados para as novas regras. Mas revelou apenas: “Os detalhes do novo regime de exames vão ser apresentados no mês de julho pelo sr. ministro da Educação. É importante o país saber que o Governo está a preparar este novo plano.”

O programa de Governo da Aliança Democrática, recorde-se, previa a implementação de provas de aferição a Português, Matemática e uma disciplina rotativa (a cada 3 anos) nos 4.º e 6.º anos (anos de final de ciclo).

O Conselho de Ministros aprovou também o decreto que vai permitir a recuperação do tempo de serviço dos professores. Segundo Leitão Amaro, a partir de setembro os professores vão já contar com mais dinheiro na conta.

“Já em setembro vão ver o seu recibo de vencimento. Vão ficar felizes no princípio do ano letivo, porque o seu esforço foi reconhecido. Isto é um esforço muito grande do povo português, mas é um esforço justo do povo português. Estar a dar um valor por professor ia induzir uma expectativa que era incorreta.”

Tal como tinha ficado definido com os sindicatos, em setembro será pago 25%, em julho do próximo ano mais 25%, e assim sucessivamente até chegar a julho de 2027

Questionado sobre a colocação de professores, Leitão Amaro disse que os resultados estão por dias. Fez questão de sublinhar, em todo o caso, que o concurso foi lançado pelo anterior Governo. E deixou críticas.

“É bastante claro que esse concurso foi lançado - iria dizer com critérios, em alguns casos, duvidosos - com uma escassez de fundamentação e de critérios, em larga medida, preocupantes. E intrigantes. Resultados estarão para muito breve.”

O ministro da Educação tinha garantido que, até ao final desta semana, os resultados seriam conhecidos.