Montenegro anuncia mais 95 milhões em apoio à Ucrânia este ano

O primeiro-ministro português anunciou, esta quarta-feira, um aumento de 95 milhões de euros ao apoio de Portugal à Ucrânia. Luís Montenegro está em Washington D.C., capital dos Estados Unidos da América, para a 75.ª cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

O chefe do Governo lembrou o acordo de cooperação militar assinado com a Ucrânia durante a visita de Volodymyr Zelesnky a Portugal, no final de maio, e afirmou que o país vai “acrescentar ainda este ano 95 milhões de euros aos 126 que estavam precisamente previstos nesse texto”.

O acréscimo agora anunciado faz crescer o apoio de Portugal à Ucrânia em 2024 para os 221 milhões de euros, disse ainda Luís Montenegro.