Houve "tensão", mas ex-presidente da Águas de Portugal nega ter cedido a pressões de Medina

O ex-presidente do Grupo Águas de Portugal (AdP), José Furtado, rejeitou esta quarta-feira ter cedido a pressões do ex-ministro das Finanças Fernando Medina para a distribuição de dividendos ao Estado, com o objetivo de reduzir da dívida de 2023.

Numa audição na Comissão de Orçamento, Finanças a Administração Pública, na Assembleia da República, o gestor reconheceu que houve, "de facto, uma tensão" nesta questão, entre acionista (Estado) e gestão, mas assegurou que a administração do grupo "não se deixou pressionar".

"Não considero que cedi a pressões, não cedi a pressão nenhuma", assegurou.

"Ao Conselho de Administração compete articular com equilíbrio e sensatez o seu quadro de obrigações, conjugando as legítimas exigências do acionista com as inalienáveis responsabilidades dos gestores", explicou.