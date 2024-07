Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de ameaçar com eleições no dia em que PS se disponibiliza a viabilizar OE

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, acusou esta terça-feira o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de ter feito uma "ameaça de eleições" no dia em que os socialistas tinham mostrado disponibilidade para negociar e viabilizar o Orçamento do Estado.

"No mesmo dia em a líder parlamentar [Alexandra Leitão] usa a palavra viabilizar [o Orçamento do Estado], o líder do Governo, o primeiro-ministro ameaça com eleições, desafia para a apresentação de uma moção de censura", criticou Pedro Nuno Santos no encerramento das jornadas parlamentares, em Castelo Branco.

De acordo com o secretário-geral do PS, é o Governo que tem que "apresentar um orçamento até outubro e se há partido que tem sido fustigado" com o tema é o PS.

"No dia em que o PS fala em viabilizar, disponibiliza-se para viabilizar, aquilo o que o primeiro-ministro tem para fazer, em vez de ser abraçar a disponibilidade do PS para construir uma solução comum, aquilo que temos do primeiro-ministro são ameaças de eleições", criticou.

A líder parlamentar socialista tinha avisado na segunda-feira que se a margem negocial do Orçamento do Estado "vier fechada" por medidas como o IRC ou IRS jovem fica "mais difícil" o PS viabilizá-lo, exigindo ter uma "palavra significativa" no documento.

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou na véspera que, se o PS estiver a fazer jogo sobre a negociação do Orçamento, então tenha a coragem de deitar abaixo o Governo.