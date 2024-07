Paulo Núncio diz que entrevista da PGR deixou "muitas pontas soltas"

O líder parlamentar do CDS-PP considera que a entrevista da Procuradora-Geral da República (PGR), desta segunda-feira, à RTP, deixou "muitas pontas soltas".

Numa reação aos jornalistas, no Parlamento, Paulo Núncio refere que Lucília Gago "vai ter de explicar" quem são as pessoas que acusa de orquestrar uma campanha contra o Ministério Público.

"Gostaríamos de saber a que pessoas a que a PGR se refere", acrescenta, apontando que a ida à Assembleia da República por parte de Lucília Gago será uma boa altura para o esclarecer.

"É preciso perceber o que significam as críticas a um conjunto de pessoas que não identificou. Se há pessoas a tentar limitar o trabalho do MP é importante conhecer essas pessoas", reitera.

Lucília Gago criticou, ainda, as declarações da ministra da Justiça. Numa entrevista ao Observador no final de junho, Rita Alarcão Júdice defendeu que o próximo procurador-geral devem pôr “ordem na casa” depois de “uma certa descredibilização” do MP.

Para a atual PGR, estas declarações são “indecifráveis e são graves”, e causaram perplexidade. “São graves pela circunstância de estarem a dizer que o MP tem falta de liderança, de capacidade de comunicação e que tem que arrumar a casa, dizendo que houve perda de confiança imputável à minha liderança”, explicou.

Questionado pelos jornalistas, Paulo Núncio refere que a ministra da Justiça apenas "disse o óbvio".

"Há uma nova pessoa que será nomeada procuradora e é normal", defende.