“Tenham a coragem de deitar abaixo o Governo”, desafia o primeiro-ministro

Ao início da tarde desta segunda-feira, o primeiro-ministro já tinha avisado que preferia "ir-se embora" do que faltar aos compromissos que assumiu perante o país. À noite, no Conselho Nacional do PSD, Luis Montenegro foi mais longe, e desafiou a oposição a ter coragem de deitar o Governo abaixo.

“Querem fazer aproximações e ver vertidas algumas das suas propostas no Orçamento do Estado, sim, têm parceria. Mas se tudo isto não passar de um jogo, tenham a coragem de deitar abaixo o Governo. Isto não é uma ameaça nem um desejo, porque estou bem consciente do prejuízo para o país que uma nova crise política podia trazer”, desafiou o primeiro-ministro.

No discurso, feito no início dos trabalhos do Conselho Nacional, o primeiro-ministro reconhece que os portugueses estão fartos de eleições, mas sabe também que os portugueses votaram pela mudança das políticas e por isso não pode abdicar dos compromissos que assumiu no programa de governo que, lembra de novo o primeiro-ministro, não foi rejeitado no parlamento.

Luis Montenegro voltou a dizer que está disponível para dialogar e negociar com o PS o Orçamento do Estado para o próximo ano, mas não pode aceitar que a oposição desvirtue o programa do Governo e não vai recuar na descida do IRC, que considera uma medida essencial para transformar a economia.

“Não podem pedir ao Governo que abdique daquelas que são as traves mestras da governação. Podem pedir ao Governo que aproxime posições, que complemente políticas, mas não podem pedir ao governo que deite abaixo os seus alicerces porque senão é o Governo que cai. É assim na democracia”, disse o líder do PSD aos conselheiros nacionais.