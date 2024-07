O PSD vai eleger o novo líder do partido no dia 6 de setembro. Esta é a data das eleições directas, sabe a Renascença, que vai ser votada esta noite, no Conselho Nacional do PSD.

O congresso do partido será nos dias 21 e 22 de setembro, em Braga. O último Congresso Nacional do PSD aconteceu a 25 de novembro de 2023, para aprovar os novos estatutos do partido.

Luís Montenegro foi eleito líder do PSD em maio de 2022, num ano em que o congresso se realizou em julho.

Com as eleições europeias marcadas para junho, já estava previsto que as eleições diretas apenas se realizassem depois do verão.

O Conselho Nacional do PSD está marcado para as 21h30 desta segunda-feira.