Eleições em França. PS, Bloco e Livre salientam derrota da extrema-direita, Chega fala em "derrocada para a Europa"

PS, Bloco de Esquerda, PAN e Livre assinalaram este domingo que a extrema-direita saiu derrotada das eleições legislativas francesas, enquanto o Chega considerou que o resultado constitui uma "derrocada para a Europa".

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o secretário-geral do PS felicitou "a esquerda francesa e a sua unidade por este extraordinário resultado".

"A Nova Frente Popular venceu as eleições em França. A extrema-direita foi claramente derrotada. 'A França merece melhor do que uma alternativa entre neoliberalismo e fascismo', como disse Olivier Faure, secretário-geral do @partisocialiste", escreveu Pedro Nuno Santos.

O secretário-geral do PS defendeu que "unida, a esquerda venceu a extrema-direita nas urnas, agora terá de a vencer na governação e nas políticas públicas" e considerou que "a melhor barreira contra a extrema-direita está na defesa e aprofundamento do Estado Social".

A coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua, escreveu na mesma rede social que "a esquerda derrotou a extrema-direita".

"O povo francês mostrou que a escolha não é entre o centrão neoliberal e a extrema-direita. A vitória da esquerda, liderada pela @FranceInsoumise, abre caminho a um projeto radicalmente social e ecologista. A esperança ganha força na Europa", salientou a bloquista.

Por seu turno, o líder do Chega considerou que o resultado das eleições francesas constitui "uma verdadeira derrocada para a Europa".

"Desastre para a economia, tragédia na imigração e mau no combate à corrupção", acrescentou, também numa publicação na rede social X.

Na mesma rede social, a porta-voz do PAN considerou que "o povo francês derrotou a extrema-direita", defendendo que "foi um dia bom para a democracia, que mostra que nunca se devem decretar vencedores antecipados e a vitória do progresso social e ambiental".