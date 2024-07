“Campanha orquestrada contra o MP”. Lucília Gago critica declarações da ministra da Justiça

A procuradora-geral da República considera “indecifráveis e graves” as declarações da ministra da Justiça sobre o Ministério Público e avisou que há uma “campanha orquestrada” contra o MP. Numa entrevista esta segunda-feira à RTP, Lucília Gago garantiu ainda não se sentir responsável pela demissão de António Costa depois do comunicado da PGR no dia 7 de novembro de 2023.

Na primeira entrevista desde que tomou posse como procuradora-geral da República, em outubro de 2018, Lucília Gago criticou as declarações da ministra da Justiça. Numa entrevista ao Observador no final de junho, Rita Alarcão Júdice defendeu que o próximo procurador-geral devem pôr “ordem na casa” depois de “uma certa descredibilização” do MP.

Para a atual PGR, estas declarações são “indecifráveis e são graves”, e causaram perplexidade. “São graves pela circunstância de estarem a dizer que o MP tem falta de liderança, de capacidade de comunicação e que tem que arrumar a casa, dizendo que houve perda de confiança imputável à minha liderança”, explicou.

“A minha conclusão é que se juntam a muitas outras que imputam ao MP as coisas más que acontecem na justiça. O que recuso em absoluto”, disse Lucília Gago, lamentando ainda que o diagnóstico apontado pela ministra da Justiça não lhe tenha sido revelado “numa audiência que lhe pedi e que demorou três horas”, e que seria “uma ocasião ótima”.

Questionada se pensou em demitir-se, a procuradora-geral recusou essa possibilidade, argumentando estar “perfeitamente consciente de que há uma campanha orquestrada, na qual se inscrevem pessoas que têm ou tiveram um papel de relevo na vida da nação”.

“Há muitas formas de exercer pressão. Estas pressões decorrem de tudo o que temos assistido”, continuou Lucília Gago, que diz encarar o mandato que desempenha “como levando um cunho de rigor, objetividade e de isenção”.